Последние новости на 16 апреля 2021: В Сочи турист заявил в полицию на хозяйку гостевого дома после пропажи оберегов
Фото: Олег ЗОЛОТО
Последние новости на 15 апреля 2021. В Сочи турист заявил в полицию на хозяйку гостевого дома после пропажи оберегов. Владелец ценных талисманов требует наказать женщину.
В Сочи был замечен канатоходец на 50-метровой высоте. Мужчина устроил цирковое представление в районе села Казачий брод в Адлерском районе.
В Сочи ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию. Силовики вели оперативное сопровождение уголовного дела совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД.
Бронзовый призер чемпионата Европы войдет в тренерский штаб ФК «Краснодар». В ближайшие дни Василий Березуцкий покинет ЦСКА.
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