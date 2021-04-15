Последние новости на 16 апреля 2021: В Сочи турист заявил в полицию на хозяйку гостевого дома после пропажи оберегов Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости на 15 апреля 2021. В Сочи турист заявил в полицию на хозяйку гостевого дома после пропажи оберегов. Владелец ценных талисманов требует наказать женщину.

В Сочи был замечен канатоходец на 50-метровой высоте. Мужчина устроил цирковое представление в районе села Казачий брод в Адлерском районе.

В Сочи ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию. Силовики вели оперативное сопровождение уголовного дела совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД.

Бронзовый призер чемпионата Европы войдет в тренерский штаб ФК «Краснодар». В ближайшие дни Василий Березуцкий покинет ЦСКА.

На дорогах Краснодара выделенных полос для общественного и спецтранспорта станет больше. Их появление запланировано в соответствии с городской стратегии транспортного развития.