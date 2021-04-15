В Сочи от коронавируса привили 40 ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: sochi.ru

В Сочи продолжается прививочная кампания. В том числе, на курорте вакцинируют пожилых людей и ветеранов войны. Перед уколом от COVID-19 всех осматривает терапевт. Возраст сейчас не преграда. Но ветеранам делают прививку именно после рекомендации врача.

- На курорте уже привились от COVID-19 более 40 ветеранов ВОВ. Среди них и 94-летний фронтовик Карих Василий Алексеевич. Сейчас он зампредседателя Общества инвалидов ВОВ Центрального района. Ветеран проводит встречи со школьниками и студентами, посещает социально-значимые мероприятия города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Всего на курорте проживают почти 2 тысячи ветеранов. Из них 159 человек – это фронтовики. Все они преклонного возраста и находятся в группе риска. Сейчас в Сочи основная задача – сохранить их здоровье и уберечь от заболевания коронавирусной инфекцией.

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