В Краснодаре горожанам раздали свыше 12 тысяч саженцев

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Старт новой акции по благоустройству города дал мэр кубанской столицы Евгений Первышов в конце марта. Тогда он вместе со своими детьми, дочкой Полиной и сыном Георгием, посадил деревья в «Народном парке» Комсомольского микрорайона.
За время весеннего этапа акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» горожанам раздали свыше 12 тысяч саженцев.
- Саженцы привезли в город из восьми питомников края. Все растения предоставлены горожанам для акции на безвозмездной основе, — рассказал директор Центра озеленения и экологии, зампредседатель Совета Евгений Вечерка.
В поселке Российском и активисты общественного Совета микрорайона уже высадили порядка 520 кустов.
Стоит отметить, что заявки от горожан на получение деревьев для высадки весной 2022 года принимаются с сентября по декабрь 2021 года.
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