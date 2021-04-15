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Общество15 апреля 2021 9:27

В центре Краснодара начали ремонтировать улицу Брянскую

Гравийную дорогу заасфальтируют
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Наглядные фотографии администрации города

Наглядные фотографии администрации города

15 апреля стартовал ремонт улицы Брянской. Дорожники заасфальтируют участок от Дальней до Офицерской, здесь она была всегда гравийной.

- На этой улице Брянской собственники частных домов самовольно установили ограждения, увеличив площадь своих палисадников за счёт муниципальной территории. Все незаконные заборчики демонтированы. За счет этой территории, дорожники расширят проезжую часть и приведут в порядок обочины, - сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

Планируется, что улица Брянская станет полноценным дублёром Рашпилевской и Дзержинского.

- Ремонт Брянской хорошо скажется на дорожной ситуации в микрорайоне, - добавил глава кубанской столицы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре начнется ближе к концу 2021 году.

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