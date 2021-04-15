Погода на 15 апреля 2021 года в Краснодаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубань возвращается тепло. Уже вторую неделю подряд столбики термометров в краевом центре активно стремятся вверх, а воздух днем прогреется до плюс 20 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 15 апреля 2021 года в Краснодаре.

Ожидаем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит плюс 16-18 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Промозглая погода будет хозяйничать в регионе минимум до середины следующей недели (подробнее).