Под Новороссийском появится туристический «Виноградный парк»

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В непосредственной близости от станицы Натухаевской и хутора Семигорского создадут культурно-туристическую локацию «Виноградарский парк». Он будет включать несколько тематических зон: фестивальную площадь для проведения выставок и ярмарок новороссийских виноградарей, небольшой музей, рассказывающий об истории агро-культур, виноградного мастерства, площадки для отдыха детей и взрослых.
- Парк, безусловно, привлечет туристов, позволит больше узнать о виноградарстве Новороссийска. Такая локация поспособствует повышению винной культуры, - написала в Instagram глава города Игорь Дяченко.
Мэр поручил профильным управлениям в кратчайший срок подготовить соответствующий проект.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Новороссийске на капитальный ремонт 37 домов потратят 254 млн рублей. Работы по обновлению многоквартирных объектов в городе-герое уже начались.
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