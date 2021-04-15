На Кубани планируют создать 34 особо охраняемые природные территории местного значения

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают создавать границы особо охраняемых природных территорий. Это делается для того, чтобы защитить уникальные места от застройки и хозяйственной деятельности. Межевание таких участков в регионе активно ведется с 2016 года. В крае планируют создать еще 34 ООПТ местного значения, сейчас их числится 35.

– С 2016 года в регионе создано 35 особо охраняемых природных территорий местного значения. Их выделили в 18 муниципалитетах. В планах – сформировать еще 34 таких ООПТ площадью более 146 га, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время главам районов поручено в ближайшее время определить, какие парки и скверы должны быть под защитой от возможных застроек.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что особый статус присвоен объектам, расположенным на землях Краснодарского лесничества – Болгарскому острову и Киргизским плавням.

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