Орлята стали участниками Весенней проектной школы Кружкового движения НТИ

Фото: ВДЦ "Орленок".

Смена «Весенняя проектная школа Кружкового движения» собрала в «Орленке» 74 ребенка из Москвы и Московской области. Ребята являются активными участниками Кружкового движения НТИ, обладают подтвержденными достижениями в области научно-технического творчества, физики, математики, информатики и биологии. Среди них есть победители в конкурсе на обучение по данной программе в 2020 году, которые не приехали в «Орленок» из-за пандемии COVID-19.

Фото: ВДЦ "Орленок".

- Важно, что школьники, работая над проектами, находят прорывные решения по различным направлениям Национальной технологической инициативы, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус. - В последующем, поддерживая взаимодействие с наставниками, проектные группы доводят исследования до публикаций в научных журналах и воплощают свои инженерные разработки в жизнь. Среди выпускников проекта уже есть подростки, которые заключили контракты с компаниями-партнерами, прошли целевое обучение и даже получили патенты.

На протяжении трех недель мальчишки и девчонки разрабатывали компьютерные игры, способные помочь решению глобальных проблем; работали над сити-фермами разных типов для использования в городах средней полосы, в арктических и дальневосточных регионах; создавали цифровых помощников с использованием технологий ИИ (чат-боты, приложения, программы и пр.), которые будут помогать пользователю оценивать собственные эмоции; готовили арт-объекты с использованием современных технологий и визуальных эффектов.

Программа завершится 18 апреля 2021 .