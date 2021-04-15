Забирали квартиры одиноких пенсионеров: В Краснодаре арестована первая подозреваемая по делу обманутых стариков

Расследование продолжается

В Краснодаре аферисты разыскивали одиноких стариков, входили в доверие, а потом тайком оформляли их квартиры на себя. То, что жилье уже им не принадлежит, узнавали после очередной прилетевшей квитанции на оплату коммуналки - в строке «собственник» стояла фамилия неизвестного человека.

- По версии следствия, преступная группа провела ряд сделок, оформив договоры купли-продажи недвижимости пожилых и одиноких граждан без их ведома и участия. Жилье, расположенное в различных районах города, продавалось по существенно заниженной стоимости. Впоследствии квартиры и дома продавались третьим лицам, а также оформлялись договоры займов под залог данного имущества, - сообщает «Живая Кубань».

12 апреля арестована первая подозреваемая по делу обманутых стариков Галина Жестовская. Именно ей одинокие пенсионеры доверяли получение своих пенсий. По материалам следствия у нее в собственности – порядка пятидесяти (!) объектов недвижимости. И возможно, что не все они приобретены законным путем, это выяснит следствие.

В настоящее время Жестовская отправлена под стражу на 1 месяц и 29 дней. А ее муж Сергей Жестовский объявлен в федеральный розыск.

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