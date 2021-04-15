Фонтаны в Краснодаре запустят до конца апреля

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В Краснодаре потеплело, поэтому город активно готовится к сезону фонтанов. Водное оборудование приводят в порядок специалисты.

- Наконец-то пришла настоящая краснодарская весна, наш город стал расцветать и преображаться. В краевом центре началась подготовка к сезону фонтанов. Все городские фонтаны проверяют, проводят профилактику, - сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

Фонтаны в Краснодаре планируют запустить до конца апреля.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что фонтаны уже заработали в парке Галицкого. Также раньше запланированного сезон фонтанов стартовал в Геленджике.

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