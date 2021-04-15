В Краснодаре на улице Благоева начали монтировать троллейбусную контактную сеть

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В Краснодаре продолжают обновлять улицу Благоева. Идет ремонт участка от дома № 7 до улицы Мачуги. В настоящее время здесь начали монтировать троллейбусную контактную сеть.

- Сейчас на Благоева идут работы по монтажу 310 метров контактной троллейбусной сети, переустройству хозяйственно-бытовой канализации и сетей электроснабжения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Напомним, на этом участке расширят проезжую часть с трёх до четырёх полос. Также обустроят тротуары, освещение и зеленые зоны.

- Сейчас движение ограничено по одной из полос — крайней правой. Дорогу и прилегающую к ней территорию отремонтируют поэтапно. Все работы планируют завершить к концу мая, - добавили в администрации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в центре Краснодара начали ремонтировать улицу Брянскую. Гравийную дорогу здесь заасфальтируют.

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