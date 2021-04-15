Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 апреля 2021 11:32

Двух заместителей и помощника мэра Геленджика проверяет ОБЭП

Сейчас в администрации проводятся обыски
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото пресс-службы администрации города

Фото пресс-службы администрации города

В мэрии Геленджика снова нагрянули с проверками. Чтобы не создавать слухов, глава города-курорта лично прокомментировал ситуациию.

- Выехал на совещание в краевую администрацию. По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трёх сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника. Сообщаю об этом, чтобы никакие паблики не искажали данную информацию, - написал в своем Telegram-канале Алексей Богодистов.

Мэр Геленджика тщательно следит за тем, что пишут в соцсетях, потому моментально реагирует на любую появляющуюся "утку". Ранее уже в мэрии города-курорта проводились обыски. Тогда Богодистов сообщал, что проверка связана с деятельностью ООО "Стройинвест". Позже глава Геленджика прокомментировал слухи о своей отставке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мэрии Геленджика объяснили ночные полеты вертолетов над городом

Сотрудники администрации написали об этом в соцсетях (читайте далее)