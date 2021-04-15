В Краснодаре подросток развращал 8-летнюю школьницу в подъезде дома

Фото: instagram.com/raduga9333/

Мама 8-летней девочки распространила информацию в соцсетях о том, что к ее дочери приставал подросток. Она обратилась в полицию, а фото опубликовала в сети, чтобы найти «извращенца».

- 14 апреля на улице Промышленной подросток совершил нападение на мою дочь, Он вышел с ней на этаже, зажал рукой рот, натянул шапку на глаза и потянул на лестничный пролет, чтобы совершить сексуальные деяния. Он начал целовать ее. В этот момент вышел сосед и спугнул его. Он, слава богу, не успел завершить начатое , - написала женщина .

Ситуацией сразу же заинтересовались в полиции, они собрали необходимый материал и передали в СК.

- В настоящее время по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней проводится проверка. Направлены материалы в следственный орган для принятия законного процессуального решения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре объявлен в розыск педофил, который развратил в лифте 11-летнего ребенка. Личность мужчины устанавливается.

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