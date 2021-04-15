Просто космос: «Ростелеком» и краснодарский «Кванториум» организовали праздничное мероприятие ко Дню космонавтики

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» и краснодарский детский технопарк «Кванториум» ко Дню космонавтики организовали научно-развлекательное мероприятие в торговом центре «Мега-Адыгея». Фильмы про космос в передвижном планетарии, авиасимулятор, виртуальная экскурсия по МКС, тематическая фотозона и VR-площадки – все эти активности помогли посетителям площадки погрузиться в космическую тематику.

- За 60 лет, прошедших со времени первого полета человека в космос, технологии шагнули далеко вперед. Будущее уже наступило, причем не только в космической промышленности, но и в повседневной жизни. Кто бы мог подумать, что можно будет смотреть кино не только по телевизору, но и в смартфоне, хранить данные в облаках или открывать входную дверь, просто посмотрев в камеру домофона. Всё это не фантастика, а наша с вами реальность. И я рад, что именно ”Ростелеком” является одним из флагманов в нашей стране, который активно внедряет эти технологии во все сферы жизни, – отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Фото: Ростелеком

Во время праздника организаторы также провели игры и викторины на знание фильмов про космос, которые можно увидеть в коллекции цифровой платформы Wink. За правильные ответы участники получили промокоды на бесплатное пользование видеосервисом, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра, а также содержит дополнительный контент для самообразования и досуга.

- Организуя это мероприятие, мы хотели напомнить, что живем в космическую эру. Нам есть, чем гордиться, и нам есть, над чем работать. Именно наша задача заключается в том, чтобы воспитывать будущих инженеров, специалистов в сфере IT, научить их мыслить нестандартно, использовать творческий подход и свой научный потенциал, тем самым способствуя дальнейшему прогрессу в обществе, – отметил Виталий Ганеев, заместитель директора по развитию сети детских технопарков «Кванториум».

«Ростелеком» и детский технопарк связывают давние партнерские отношения. Компания традиционно поддерживает образовательные и научные проекты «Кванториума», направленные на популяризацию роли новых технологий в жизни современного общества: фестиваль робототехники «Робофест-Юг», олимпиады по 3D-моделированию, конкурсы проектов «Траектория успеха», творческий конкурс по созданию машин Голдберга и другие мероприятия.