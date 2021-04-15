Редчайший цветок кандык зацвел в заповедниках Сочи

Фото: пресс-служба нацпарка Сочи

15 апреля сотрудники сочинского нацпарка обнаружили, что в заповедных лесах зацвел кандык Кавказский. Это уязвимое создание внесено в Красную книгу на северо-западной границе ареала. Встретить растение можно только в Краснодарском, Ставропольском краях, Карачаево-Черкесской Республики, Адыгеи и Южной Осетии.

- Кандыки начинают цвести в начале апреля на субальпийских лугах, каждый цветок держится до восьми дней. Некоторые виды и сорта могут изменить окраску. Вечерами и во время дождей цветок прячет свою пыльцу в листочках. Иногда на листьях кандыка могут присутствовать рисунки из зеленых и пурпурных пятен, - рассказывают в пресс-службе нацпарка Сочи.

Фото: пресс-служба нацпарка Сочи

Чаще всего цветок у кандыка один – белый, иногда с пыльно-розовыми вкраплениями. В предгорье Кавказа растения начинают появляться сразу после подснежников и цикламенов.

Отметим, что собирать букеты из кандыков абсолютно бесполезное и вредное занятие. Во-первых, растение внесено в Красную книгу и за это вам прилетит штраф, во-вторых, насладиться красотой растений дома вы не успеете, потому что этот цветок быстро увядает.