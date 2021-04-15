Полицейский получил два года тюрьмы за украденный катер в Туапсе

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Туапсинский городской суд приговорил начальника полиции города к двум годам заключения со штрафом в 250 тысяч рублей. Напомним ситуацию.

По данным следствия, в 2018 году правоохранитель-начальник решил присвоить служебный катер «Стриж-4» себе. Мужчина сработал хитро. Он сказал своему руководству, что судно смыло в Черное море из-за паводков (что было реальностью для осени на курорте). При этом катер стоял на своем месте в гараже морского торгового порта. А документы о том, что судно находилось там, он подделал. При этом полицейский старательно делал вид, что он и его подчиненные занимаются поиском судна.

Однако обман был раскрыт. Следователи города Туапсе оказались хитрее своего коллеги.

- В результате полицейский присвоил вверенный им служебный катер, тем самым причинили ущерб ГУ МВД России по Краснодарскому краю на сумму более 2 миллионов 330 тысяч рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

В Туапсе сотрудника полиции подозревают в хищении служебного катера

Ущерб составил более 730 тысяч рублей (подробности).

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По некоторым данным, служителя Фемиды подозревают во взятке (читать далее).