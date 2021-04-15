Долги по зарплате начали выплачивать работникам машиностроительного завода в Армавире

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

АО «Новозыбковский машиностроительный завод» и его филиал в Армавире с 2019 года считается банкротом. На предприятии случился невероятный кризис, из-за которого сотрудникам не выплатили зарплаты. После этого наводить порядок на заводе взялись местные власти, в частности губернатор Кубани оформил рабочую группу, а на АМЗ назначили конкурсного управляющего. Со временем долги рабочим стали возвращать.

- Сейчас работники АМЗ получили около 24 миллионов рублей. Это долг за исполнение обязанностей с сентября 2019-го по 2020. Следующую часть денег рабочие получат после того, как будет реализована другая часть имущества завода, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Однако власти не хотят оставлять старейший завод края в забытье. Планируется, что в дальнейшем для предприятия найдут инвестора и возобновят производство.