«ТНС энерго Кубань» предостерегает клиентов от несанкционированной замены приборов учёта

Фото: пресс-служба «ТНС энерго Кубань»

Клиенты, проживающие в многоквартирных домах, всё чаще становятся жертвами мошенников. «ТНС энерго Кубань» фиксирует рост числа обращений потребителей, с актами о несанкционированной замены приборов учета электроэнергии, оформленными ненадлежащими компаниями и лицами. Случаи несанкционированной замены приборов учета уже выявлены в ряде районов Краснодарского края и Республики Адыгея.

С целью продажи и несанкционированной установки счетчиков мошенники дезинформируют потребителей, сообщая им об окончании срока поверки установленного прибора учета, декларируя устойчивость предлагаемого оборудования к скачкам напряжения. Кроме того, мошенники предлагают оплатить их работу и прибор учета сразу и на месте, наличными или переводом на карту.

Из-за действий мошенников, прежде всего, страдают клиенты «ТНС энерго Кубань», на которых ложится ответственность за незаконную замену приборов учета. Сорванная пломба является нарушением договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком В соответствии с законодательством РФ по факту нарушения пломбы, составляется акт о неучтенном потреблении электроэнергии. В этом случае, потребитель может понести двойные расходы.

«ТНС энерго Кубань» производит бесплатную замену приборов учёта клиентам, проживающим в многоквартирных домах, в течение полугода после подачи заявки. Ускоренная замена приборов учета может быть произведена на платной основе. Платные услуги осуществляются только по заявке потребителя и исключительно с перечислением средств на расчетный счет компании.

«ТНС энерго Кубань» призывает сообщать обо всех неправомерных действиях сторонних компаний и лиц, навязывающих услуги по замене приборов учета и требующих оплату «здесь и сейчас», в правоохранительные органы и гарантирующему поставщику.

Напоминаем, что официальную заявку на замену приборов учета можно подать на сайте «ТНС энерго Кубань» в разделе «Установка прибора учета электроэнергии», или лично, обратившись в Центр обслуживания клиентов по месту жительства.