«Россети Кубань» отремонтирует 364 ЛЭП в Тихорецке

Фото: "Россети Кубани"

Специалисты Тихорецких электрических сетей филиала «Россети Кубань» проведут капитальный ремонт 364 воздушных линий электропередачи. Затраты на ремонт энергообъектов превысят 70 млн рублей. Работы позволят повысить качество электроснабжения 250 тысяч бытовых потребителей, промышленных предприятий и объектов социального значения в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском и Крыловском районах края.

Энергетики заменят около семи тысяч изоляторов, 1077 опор и 1755 ответвлений в частные домовладения с использованием более 40 км современного самонесущего изолированного провода (СИП). Такой провод обладает увеличенной пропускной способностью, высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при ветровых нагрузках.

В ходе реализации ремонтной программы будет расчищено порядка 100 гектаров трасс ЛЭП. Расчистка трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности снижает вероятность нештатных ситуаций, способствует повышению надежности работы электросетевого комплекса во время неблагоприятных погодных явлений – сильного ветра или обильных осадков.

– Для нас важно выполнить основной объем плановых ремонтных работ до того, как установится высокая температура воздуха. К летнему пику нагрузок на энергосистему мы подготовим более 860 километров линий электропередачи различного класса напряжения. Прилагаем все усилия, чтобы выполнить работу максимально качественно и оперативно, с минимальными неудобствами для потребителей, − отметил директор Тихорецкого филиала «Россети Кубань» Валерий Гондарь.