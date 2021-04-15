Спорткомплекс для олимпийской школы резерва построят в Супсехе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе к концу 2021 года планируют построить спорткомплекс для школы олимпийского резерва. Объект готовят по поручению губернатора края Вениамина Кондартьева.

Сейчас комплекс находится на начальной стадии строительства – здесь установлены монолитные железобетонные колонны и принялись за металлоконструкции.

- Площадь объекта составляет более 1,1 тысячи квадратных метров. Здесь будет зал для игровых видов спорта, тренерская, медицинский кабинет и раздевалки. В течение дня в новом зале смогут тренироваться до 500 человек. Стоимость объекта – около 52 миллионов рублей, - отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Спорткомплекс должны ввести в эксплуатацию в 2021 году. Заметим, что такие спортивные объекты строят в крае с 2017 года.