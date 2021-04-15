Банк РНКБ дает кэшбек 2% по кредитным картам

РНКБ - крупнейший банк Республики Крым и города Севастополя

2% кэшбека можно заработать при оформлении кредитной карты от РНКБ. Бонус получат клиенты, зарегистрировавшие заявку на кредитную карту в период с 15 апреля до 31 июля.

Для оформления карты достаточно оставить онлайн-заявку на сайте банка, получить одобрение и забрать готовую карту в отделении банка.

Средствами на кредитной карте можно пользоваться без начисления процентов в течение 55 дней льготного периода, а ее оформление, обслуживание и перевыпуск осуществляются бесплатно. При этом максимальный размер кредитного лимита составляет до 300 тысяч рублей.

Кроме того, владелец кредитной карты также может получить дополнительные бонусы от РНКБ в рамках программы «Ваш бонус» в размере до 20% от суммы покупок в торговых сетях - партнерах программы. Также в банке постоянно действует программа лояльности, которая позволяет владельцам кредитных карт получить скидку до 3% к ставке по кредитному продукту или надбавку к ставке по вкладу. Оплата покупок именно этой картой позволяет участникам программы получить максимальную выгоду. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте банка.

- Уже очень скоро наступят майские праздники, во время которых отдых и развлечения планирует практически каждая семья. В эти дни «запасной кошелек» в виде кредитной карты может очень пригодиться, а с учетом нашей новой акции расчеты кредитной картой можно совершать с выгодой для себя, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан

Подробно ознакомиться с условиями акции и подать заявку на оформление карты можно на официальном сайте банка.