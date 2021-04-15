Вениамин Кондратьев: На майские праздники в крае забронировано свыше 80% гостиничного фонда

Курорты Краснодарского края - это не только Сочи и дорогие гостиницы. В нашем крае можно хорошо отдохнуть в любой ценовой категории

В этом году курортный сезон в Краснодарском крае стартует 1 мая. Города и поселения южного региона готовы принять туристов со всей страны, в том числе и тех, кто планировал отдохнуть в Турции.

– В майские праздники ожидаем 600 тысяч туристов, – сказал губернатор. На этот период уже забронировано 80% гостиничного фонда, - сказал глава края Вениамин Кондратьев.

Особым внимание туристов сегодня пользуются отели класса люкс. Некоторые гостиницы уровня 4-5 звезд полностью распродали свои номера. При этом на побережье достаточно номеров начальной и средней ценовой категории.

– Это рынок, и цену диктует спрос. У отельеров и по сегодняшним ценам все продается, это тоже мы должны учитывать. Но ради объективности: курорты Краснодарского края – это не только Сочи и не только пятизвездочные гостиницы. Есть еще и Азовское побережье, Анапа, Туапсе. В нашем регионе больше 5,5 тысяч мест размещения. И самая многочисленная категория – это гостиницы категории 2 и 3 звезды, а также отели без звезд. Возможности для отдыха сегодня есть, – добавил губернатор.