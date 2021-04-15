Молодой глава поселения Кубани проработал чиновником неделю и уволился

Фото:va_korytchenkov

Сельское поселение Новоминское Каневского района осталось без нового главы. С должности по собственному желанию ушел Виталий Корытченков. Причины такого поступка парень объяснил в своем посте в социальных сетях.

- Родиться, вырасти, проживать в поселении, а также болеть им всеи душои . Вот основные критерии для становления главы поселения. Данную истину познал, основательно погрузившись в изучение деятельности поселения, текущего положения дел, проблем поселения и его жителеи . Даю себе отче т в том, что не смогу полноценно исполнять свои обязанности и тем самым помочь вам, - написал Виталий.

Что именно испугало новоиспеченного главу поселения остается тайной. Однако пользователи соцсетей активно поддержали парня в таком решении. Многие признали, что так и должен вести себя «честный человек». Будем следить за судьбой Виталия и дальше.

- Желаю всем крепкого здоровья на многая и благая лета, - финал его сообщения в стихах.