Тест на коронавирус не понадобится туристам при заселении в гостиницы Кубани

В сутки в крае выявляется не более 110 случаев заражений
При заселении в гостиницы Краснодарского края туристам не понадобится тест на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что на сегодняшний день эпидемиологичеcкая обстановка на Кубани остается стабильной. В сутки выявляют не более 110 случаев заболевания коронавирусом.
– У нас рост не фиксируется, фиксируется падение. Поэтому каких-то серьезных ограничений мы вводить не планируем. На улицах ношение масок необязательно. И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем. Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы – тестов на коронавирус или сертификата о прививке. За исключением требований отдельных санаториев, которые являются лечебными учреждениями, – сказал губернатор. Сегодня в крае с определенными ограничениями работают рестораны, все досуговые учреждения, добавил Вениамин Кондратьев.
– Достаточно хорошо идет кампания по вакцинации, поэтому в этот курортный сезон открывать обсерваторы не планируем, – подчеркнул глава края.
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