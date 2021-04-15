Яблоко от яблони или дуб от дуба: бывший судья Кубани и его сын отправляются в тюрьму за взятку в 50 миллионов рублей

Старший и младший Стародубцевы. Фото: СУ СК России

Сегодня, 15 апреля, в Москве вынесен обвинительный приговор бывшему судье Анапы Владимиру Стародубцеву, а также его пособникам – сыну Александру и знакомому Геннадию Еременко. Всех троих признали виновными по статье Мошенничество.

Следствие и суд установили, что с декабря 2018 по февраль 2019 судья Владимир Стародубцев вместе со своим сыно Александром и родственником Геннадием требовали от знакомого бизнесмена 50 миллионов рублей. Такая цена предлагалась за выкуп хороших земельных участков на курорте. Однако осуществить свой коварный план семейному судебному подряду помешали правоохранители. В момент передачи взятки всю команду задержали сотрудники ФСБ.

- Расследование осложнялось наличием у обвиняемых между собой родственных связей, уничтожением и сокрытием ими следов преступления, выдвижением версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования опровергнуты, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России.

В итоге старший Стародубцев получил 6,5 лет и штраф в 800 тысяч рублей, младший – 6 лет и 700 тысяч, а Геннадий Еременко 5,5 лет и 600 тысяч. Также их лишили прав занимать верховные должности на три года. Отбывать родственное наказание все трое будут в исправительной колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бывшего председателя суда в Анапе задержали за покушение на мошенничество в 64 миллиона рублей

Владимира Стародубцева ранее лишили всех чинов и регалий (ПОДРОБНОСТИ).