Эксперт назвал риски аренды жилья в Сочи

Фото: sochi.ru.
Эксперт рынка недвижимости назвал риски аренды жилья в Сочи. Нынешней весной спрос на съемное жилье на курорте вырос на 22,69%. Одновременно число запросов на аренду недвижимости в марте увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2020 года на 57,86%.
– Главная особенность рынка аренды Сочи – это сезонность. Поэтому собственники, проводя расчет окупаемости объекта, делают сноску на этот параметр, так как зимой интерес к найму жилья в городе снижается, - рассказал эксперт Кирилл Флутков.
Он обратил внимание, что выбирая объект в долгосрочную аренду, приезжим нужно скрупулезно изучить договор. На курорте обычно к лету выселяют квартирантов.
Причина - хозяева хотят сдать жилье по завышенной в курортный сезон цене.
Большой популярностью на рынке жилья пользуются апартаменты, в том числе - с бассейнами. Но надо учитывать, что стоимость коммунальных услуг здесь дороже, чем в квартирах. Цена аренды на недвижимость в сезон зависит от разных факторов, в том числе и от погоды. В дождливое лето стоимость жилья ниже.
Наиболее востребованные объекты у туристов - небольшие квартиры-студии на первой береговой линии.
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