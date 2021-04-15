Эксперт назвал риски аренды жилья в Сочи

Фото: sochi.ru.

Эксперт рынка недвижимости назвал риски аренды жилья в Сочи. Нынешней весной спрос на съемное жилье на курорте вырос на 22,69%. Одновременно число запросов на аренду недвижимости в марте увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2020 года на 57,86%.

– Главная особенность рынка аренды Сочи – это сезонность. Поэтому собственники, проводя расчет окупаемости объекта, делают сноску на этот параметр, так как зимой интерес к найму жилья в городе снижается, - рассказал эксперт Кирилл Флутков.

Он обратил внимание, что выбирая объект в долгосрочную аренду, приезжим нужно скрупулезно изучить договор. На курорте обычно к лету выселяют квартирантов.

Причина - хозяева хотят сдать жилье по завышенной в курортный сезон цене.

Большой популярностью на рынке жилья пользуются апартаменты, в том числе - с бассейнами. Но надо учитывать, что стоимость коммунальных услуг здесь дороже, чем в квартирах. Цена аренды на недвижимость в сезон зависит от разных факторов, в том числе и от погоды. В дождливое лето стоимость жилья ниже.

Наиболее востребованные объекты у туристов - небольшие квартиры-студии на первой береговой линии.

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