В Сочи разрабатывают программу социально-экономического развития курорта на 9 лет

Фото: sochi.ru.

В Сочи разрабатывают программу социально-экономического развития курорта 2030 года. Она предусматривает модернизацию и строительство 206 объектов. Общий объем финансирования программы – более 267 млрд. рублей.

- В первую очередь наши усилия будут направлены на модернизацию отрасли ЖКХ и социальной сферы. Необходимость в этом назрела давно. К примеру, износ объектов системы канализации и водоотведения в Сочи составляет от 70 до 90 процентов, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» глава города Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, в кардинальном обновлении нуждаются очистные сооружения в Кудепсте, в Дагомысе, необходимо достроить и ввести на полную мощность бзугинские очистные. Еще одна серьезная проблема, стоящая перед городом, – берегоукрепление, модернизация гидротехнических сооружений, борьба с оползнями. Необходимо чистить русла рек, строить берегозащитные сооружения, которые оградят от подтоплений прибрежные территории. За последние десятилетия в Сочи фактически без контроля остались порядка 130 бун, подпорных стен и иных гидротехнических объектов, которые нужно принимать на баланс, реконструировать и эксплуатировать.

Значительная часть программы будет посвящена модернизации социальной сферы.

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