На Кубани засеют подсолнечником почти 395 тыс. гектаров

В этом году аграрии Кубани планируют выйти на урожай подсолнечника в 1 млн тонн Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Сев подсолнечника уже идет в крае, по данным на 15 апреля, засеяно 23 тыс. гектаров, а это 6% от запланированного.

- Из года в год мы стремимся сохранить площади сева подсолнечника на одном уровне, но при этом не нарушать севооборот, - заверил "Комсомольскую правду" - Кубань" министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.

В этом году аграрии Кубани планируют выйти на урожай в 1 млн тонн. Но это при условии благоприятной погоды и высокой урожайности, уточняют в краевом минсельхозе.

Кубани необходимо стремиться наращивать урожай подсолнечника, так как у края есть обязательства по экспорту подсолнечного масла. К 2024 году его объем должен исчисляться 373 млн долларов, отмечают в краевом минсельхозе.

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