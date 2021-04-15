Сочи переживает «градостроительное взросление»

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Сочи сейчас переживает «градостроительное взросление»: ведется работа по наведению порядка в сфере градостроительства, подготовке нового Генерального плана.

- Ситуация сложная и требующая нестандартных подходов, если учесть, что в Сочи за предыдущие десятилетия сложилась проблематика, несвойственная ни одному другому городу страны. К примеру, таких понятий как «жилой гараж», «многоквартирный садовый дом», «многоквартирный жилой эллинг» нет ни в одном регионе России, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» глава города Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, сейчас специалисты, в рамках разработки нового Генплана, ищут оптимальные решения, которые позволили бы, с одной стороны, избежать социального напряжения, а с другой – обеспечить комплексное развитие городских территорий, особенно в части социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций.

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