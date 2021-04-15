На Кубани на ремонт 66 школ и 20 пищеблоков направят 364 млн рублей

Ремонт 66 школ запланирован в 20 районах Краснодарского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт 66 школ запланирован в 20 районах края, в 13 муниципалитетах займутся обновлением 20 школьных пищеблоков.

А чтобы решить проблему обучения во вторую смену, в трех районах края наряду с пищеблоками построят и корпуса к школам.

Так, до конца 2023 года завершится строительство в Кущевском районе. В поселке Краснофлотском Ейского района работы начнутся в 2023 году.

Но необходима не только модернизация старых пищеблоков, ни и создание новых.

– В прошлом году мы приняли решение построить пищеблоки в 6 школах, где они не были предусмотрены. Но до сих пор в муниципалитетах к строительству не приступили, – возмутился губернатор края Вениамин Кондратьев.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Краснодаре на бесплатное питание школьников направят больше 1 млрд рублей. Обеспечивают завтраками и обедами краснодарских школяров шесть предприятий общественного питания.

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