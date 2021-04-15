Курортный сезон-2021 в Анапе откроет фестиваль вина и любви «А. море фест»

Фото: пресс-служба администрации края

Курортный сезон в Анапе откроется винным фестивалем "А.море фест". Гастрономические ярмарки, кинопоказы, музыкальные и другие мероприятия продлятся целых 10 дней - с 14 по 23 мая.

На #MOREWINEXPO будут представлены лучшие винодельни юга России, а проверить качество их продукции смогут жители и гости города-курорта.

- И мы обязаны дать нашим жителям и гостям эти впечатления, конечно, при строгом соблюдении всех противоэпидемиологических мер, – заверил мэр Анапы Василий Швец.

Как сообщает администрация Анапы, с американской винной столицей Напой будет проложен телемост, где граждане двух стран смогут поделиться новостями, показать свои достижения, виртуально почувствовать друг друга в мероприятии.

На Театральной площади 35 воздушных шаров поднимутся в небо, стендап-комики развлекут курортников, пройдет кинопоказ отечественных блок-бастеров и завершится праздник джазовым фестивалем с участием Игоря Бутмана и биг-бенда Георгия Гараняна.

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