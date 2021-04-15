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Общество15 апреля 2021 21:34

Дом архитектора Косякина в Краснодаре: торги помогут обрести объекту культурного наследия хозяина

Остается вопрос - кто захочет восстанавливать почти полностью разрушенное здание
Инна БОРИСОВА
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Дождется ли Дом архитектора Косякина своего хозяина, пока не известно

Дождется ли Дом архитектора Косякина своего хозяина, пока не известно

Фото: Виталий КАРНАУХ

Хорошо известный в Краснодаре каждому ценителю старины - ныне почти полностью разрушенный - Дом архитектора Косякина может получить свою вторую жизнь.

Многострадальная судьба этого исторического памятника, принадлежавшего московской компании ООО «КорИнвест», завершилась судебным актом за 2020 год, по которому задние вернулось в государственную собственность.

Бывшие его владельцы не захотели вкладывать 26 млн рублей в восстановление культурного наследия Краснодара.

Как сообщила депутат Государственной Думы Наталья Костенко, теперь утверждены изменения в полномочиях департамента имущественных отношений Краснодарского края и управления объектов культурного наследия. Это позволит реализовать на торгах объекты культурного наследия, изъятые государством у недобросовестных собственников.

- Это значит, что местная достопримечательность Дом архитектора Косякина, который построил большинство знаковых исторических знаний Краснодара, найдет нового собственника и будет отреставрирован. Год назад по моей инициативе и инициативе Управления госохраны Краснодарского края был изъят через суд в связи с крайне запущенным состоянием, - написала в своем аккаунте в соцсети Наталья Костенко.

Но дождется ли Дом архитектора Косякина своего радивого хозяина, не известно.

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