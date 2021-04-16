Отключения света в Сочи 16 апреля 2021: где не будет электричества

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Отключения света в Сочи 16 апреля 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Они охватят более 80 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

16 апреля с 08:00 до 19:00 без света останутся жители села Орел Изумруд, улиц Лазурная Долина, Петрозаводская, Ленина, Белорусская, Просвещения, Садовая, Насыпная, Кирова; села Высокое, улиц Брянская, Липецкая, Геленджикская, ООО Югсельхоз, СТ «Липники», «Бургас», «Фантазия», «Локомотив», «Курортник-1», улиц Ивановская, Афипская, Брянская, Кирпичная, Фабричная, Энергетиков, Старообрядческая.

Хостинский район

16 апреля с 08:00 до 17:00 электричества не будет на улицах Тепличная 1-110, Ветеринарная 1-20, Амбровая 8, Иванова поляна 10, Буковая (частично), Механизаторов 14/8, Сухумское шоссе (частично), санаторий «Автомобилист», Дарвина (частично), в селе Прогресс, на улице Юбилейная (частично), Транспортная (частично), Водораздельная 1-12, СТ "Сады женщин-фронтовиков", "Лаура Сочи ", ООО УК Южбурстрой, в селе Раздольное 67, на улице Яна Фабрициуса (частично), Метелева 31/1, Транспортная 1-30, Водораздельная 1-50, ЖСТ «Агро».

Центральный район

16 апреля с 08:00 до 19:00 электроэнергия пропадет на улице Целинная (частично), Яблочная (частично), Виноградная (частично), Севастопольская 8, Волжская 8-26, Виноградная 203/1, Анапская 6-20, Полтавская 21д, 19/9, Донская 92, ТЦ «Юбилейный», Чехова 48.

Лазаревский район

16 апреля с 08:00 до 17:00 обесточат поселок Мирный, улицу Мирный поселок, поселок Солоники, улицы Солоники (частично), Тихорецкая (частично), село Хаджико, улицы Асарэтх (частично), Левобережная (частично), переулки Гурыт (частично), Еловский (частично), село. Солох Аул, улицы Кошмана (частично), Персиковая (частично).