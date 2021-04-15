Краснодарец высадил 100 кустов бирючины в частном секторе города

В Карасунском округе Краснодара местные жители высадили более 100 саженцев бирючины

В Карасунском округе Краснодара местные жители высадили более 100 саженцев бирючины. Организовал горожан на это полезное для людей и природы дело Станислав Домбровский.

Станислав сам купил саженцы, нанял людей, которые подготовили площадку для высадки растений. Здесь же работали специалисты, которые проверяли нахождение на участке труб коммуникаций, а также кабелей связи, чтобы ничего не повредить при посадке растений.

Ранее активист провел частичный ремонт проезжей части в районе бульвара на улице Дежнева.

- Частный сектор Краснодара сегодня составляет более 40% территории ИЖС и при правильно планируемом подходе может выглядеть не хуже новых скверов, органично вписаться в городской зеленый каркас, - считает Станислав Домбровский.

Он также предлагает проложить велодорожки по частному сектору.

Домбровский разработал дизайн-код для нескольких улиц Карасунского округа. Он будет включать в себя единую геометрию высадки зеленых насаждений определенного вида, одинаковое оформление контейнерных площадок для мусора, единый вид подъездов к домам.

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