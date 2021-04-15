Акция «Вахта Памяти-2021» стартовала на Кубани

Кубанские поисковики уже 8 лет активно участвуют в патриотическом проекте «Нам доверена память» Фото: мэрия Краснодара

"Вахта Памяти-2021" стартовала в 15 апреля в краснодарском парке имени 30-лет Победы. Ее организовали "Роспатриотцентр» и «Поисковое движение России».

Акция проходит в рамках нацпроекта "Образование" и посвящена она полевому поисковому сезону артефактов Великой Отечественной войны.

Кубанские поисковики уже 8 лет активно участвуют в патриотическом проекте «Нам доверена память».

- Для нас важно сохранить память о подвигах наших дедов и прадедов и передать ее будущим поколениям. Молодежь должна знать, какой ценой нам досталась свобода, - отметил акцию губернатор края Вениамин Кондратьев.

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