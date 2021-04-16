Старший и младший Стародубцевы. Фото: СУ СК России

Последние новости на 16 апреля 2021. Судья и его сын отправляются в тюрьму за взятку в 50 миллионов рублей. Семья судей с фамилией Стародубцевы больше не смогут заниматься самоуправством.

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