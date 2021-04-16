В Краснодаре и крае 16 апреля ожидается дождь

Лить будет и с начала следующей недели Фото: Галина КОПЫЛОВА

Всю рабочую неделю над Краснодарским краем кружили черные тучи. По прогнозам, пасмурно в регионе будет и на выходных.

- В пятницу, 16 апреля, на Кубани пройдет дождь, местами сильный с грозой. Ночью и утром туманно. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на отметках от 3 до 8 градусов, днем – от 11 до 16, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На выходных, 17 и 18 апреля, в регионе тоже будет сыро. Днем ожидается в среднем 13-15 градусов тепла.

Ранее "Комсомолка" сообщала о прогнозе погоды на май 2021 в Краснодарском крае, чего ждать жителям Кубани.

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