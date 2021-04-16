Погода на 16 апреля 2021 года в Краснодаре: На город надвигаются дожди с грозами Фото: Артем КИЛЬКИН

На Кубань возвращаются ливни. После недолгой солнечной недели жителями краевого центра пора распаковывать зонтики. Иначе есть риск заболеть. Вместе с дождем на Кубань заглянет холодный атмосферный фронт. В среднем погода упадет на 6-7 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 16 апреля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем небольшой дождь и грозу с усилением порывов ветра до 14 м/с., – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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