Детский сад на улице Конгрессной в Краснодаре сдадут в мае

Фото: PervyshovEA

В краевом центре одновременно строятся сразу несколько социальных объектов. На завершающей стадии сейчас детский сад на улице Конгрессной. Он будет один из самых больших в городе – на 300 мест. Уже известно, что распахнет свои двери для первых воспитанников новое дошкольное учреждение осенью этого года.

- Детсад на Конгрессной сдадут в эксплуатацию уже в мае, потом мы приобретём его в муниципальную собственность, - сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

Также глава Краснодара добавил, что сад получился ярким, красочным и красивым. Рядом с ним построят также школу на 1550 мест в смену и ещё один садик на 300 мест.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что новый детский сад в микрорайоне Гидростроителей Краснодара в февраля начал принимать детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Краснодара начали ремонтировать улицу Брянскую

Гравийную дорогу заасфальтируют и расширят (читайте далее)