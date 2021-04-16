На Кубани площадь виноградопригодных земель увеличилась до 50 тысяч гектаров

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В восьми городах и районах края Краснодарского края специалисты провели инвентаризацию землей сельхозназначения. После анализа площадь виноградопригодных земель в регионе увеличилась с 27 до 50 тысяч гектаров.

– В России виноградопригодные земли есть только на Кубани и в Крыму, и мы обязаны их сохранить. Закрепим их в генпланах так, чтобы они сохранили свое назначение и никогда не застраивались, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Территории будут отмежеваны, строительство на них будет под запретом.

- Ревизию земель провели в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах, - добавили в администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае находится треть виноградников всей страны. Регион ежегодно увеличивает площади новых насаждений – в этом году заложат 1700 га плантаций.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани планируют создать 34 особо охраняемые природные территории местного значения.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Дяченко (читайте далее)