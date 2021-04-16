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Общество16 апреля 2021 11:30

Что мешает Краснодару избавиться от горы мусора

Житель города поделился советами о том, как избавиться от отходов на улицах
Евгения СОРОКА
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Краснодарские дворы порой завалены мусором.

Краснодарские дворы порой завалены мусором.

На горы мусора на некоторых улицах жители Краснодара жалуются регулярно. Возмущенные горожане фотографируют плохо пахнущее безобразие и выкладывают снимки в соцсети. Что мешает Краснодару избавиться от лежащих отходов.

- Люди не пытаются ничего изменить и только ждут, когда за них все сделает администрация, депутаты, чиновники всех уровней. Они пишут письма с жалобами, но оказывается, что никто из вышеперечисленных людей не нужен - все можно сделать самим, - уверяет читатель «Комсомольской правды» - Кубань» Андрей.

Фото: Читатель "КП" - Кубань"

По словам жителя города, для начала надо перестать выбрасывать мусор там, где это не предусмотрено.

- Далее - если вдруг появились кучи мусора, можно просто позвонить в специальную организацию и попросить убрать. Без скандалов, криков и слов о том, что «нам должны» раз мы платим ЖКУ, - продолжает Андрей. - В наших силах попросить, например, переставить баки. Если это возможно, это сделают! Реакция от организации была через 15 минут. Приехали и переставили баки, а утром уже и мусор убрали. За что компании хочется сказать огромное спасибо!

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Объекты размещают в основном в центре и спальных районах города, а также рядом с учебными заведениями (читайте далее)