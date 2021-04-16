В Краснодаре задержали парня, развратившего 8-летнюю школьницу в подъезде

Фото: instagram.com/raduga9333/

Накануне мама 8-летней девочки распространила информацию в соцсетях о том, что к ее дочери приставал неизвестный парень. Она обратилась в полицию, а фото опубликовала в сети, чтобы найти «извращенца».

- 14 апреля на улице Промышленной подросток совершил нападение на мою дочь, Он вышел с ней на этаже, зажал рукой рот, натянул шапку на глаза и потянул на лестничный пролет, чтобы совершить сексуальные деяния. Он начал целовать ее. В этот момент вышел сосед и спугнул его. Он, слава богу, не успел завершить начатое, - написала женщина.

Парня объявили в розыск. 16 апреля стало известно, что его задержали, и возбудили уголовное дело.

- По версии следствия, днем 14 апреля подозреваемый встретил на улице 8-летнюю девочку. Он вошел с ней в подъезд дома, а на лестничной площадке молодой человек совершил в отношении нее преступление сексуального характера. Услышав звук открывающейся двери, подозреваемый скрылся, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося, а также устанавливаются другие возможные эпизоды домогательств.

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