Парень на квадроцикле застрял в селе Каштаны Сочи

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Вечером 15 апреля в спасательный отряд МЧС позвонил 28-летний парень и рассказал, что он на своем квадроцикле застрял в лесу в районе села Каштаны. Он попросил о помощи и сказал, что сам выйти в город не может.

Ранее он отправился покататься на своем квадроцикле с практически разряженным телефоном и без фонарика. Он переехал реку Кудепста, а потом у него заглох двигатель.

Пытаясь согреться, молодой человек развел костер и ждал помощи спасателей.

- Турист отправил сотрудникам МЧС данные своей геолокации и объяснил, что находится под опорами линии электоропередачи. Заехав к нему со стороны села Верхнениколаевское, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили мужчину в полутора километрах от лесной дороги, - сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Затем парня сопроводили до служебного авто, вывезли сочинца в город и передали приехавшим за ним родственникам.