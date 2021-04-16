СберБанк в 1 квартале в 2,3 раза увеличил объем выдачи ипотеки на Кубани

Объем выдачи ипотечных кредитов в банке в первом квартале 2021 года увеличился в 2,3 раза Фото: Мария ЛЕНЦ

В 1 квартале 2021 года СберБанк в Краснодарском крае выдал 9,6 тысяч ипотечных кредитов населению на сумму 24,5 млрд рублей. Объем выдачи кредитов увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выданных кредитов выросло почти вдвое. Наибольшее количество займов оформлено в марте 2021 года – 4,1 тысячи на сумму 10,5 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита в 1 квартале 2021 года увеличился на 23% и составил 2,5 млн рублей. На 8 п.п. увеличилось количество заявок на ипотеку, поданных через удаленные каналы обслуживания – в 1 квартале 2021 года более 77% заемщиков предпочли дистанционные каналы обслуживания посещению офиса банка.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарского отделения Сбербанка:

«В начале года мы зафиксировали растущее количество заявок на ипотеку СберБанка и рекордные объемы выдач. Продолжает пользоваться спросом ипотека с господдержкой 2020 – на эту программу в 1 квартале 2021 г. пришлось 2,2 тысячи займов на сумму порядка 5 млрд рублей. По программе ипотеки для семей с детьми кредиты в СберБанке оформили 378 семей на сумму свыше 900 млн рублей».

Постановлением Правительства РФ действие программы господдержки продлено до июля 2021 года. Ставка по программе ипотеки с господдержкой в СберБанке составляет 6,1% годовых при использовании сервиса электронной регистрации. Подать заявку на кредит можно в офисе банка или в мобильном приложении ДомКлик. Подробная инструкция по оформлению льготной ипотеки доступна по ссылке.