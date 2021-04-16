Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее спустя двое суток завершены поиски загадочно пропавшей матери двоих детей. Напомним, женщина исчезла при странных обстоятельствах 12 апреля. Тревогу забили ее дочери, которые не могли выйти с ней на связь.

- Она вышла из дома в 09:00, но куда направилась, не знаем, - рассказывали обеспокоенные родственницы в соцсетях. - На ней был белый спортивный костюм и джинсовая куртка.

Поиски семья и все неравнодушные начали в первый же день исчезновения, но усилия не увенчались успехом. Однако спустя двое суток стало известно - женщина найдена, к счастью, живой.

- Уже все в порядке, мама нашлась, она не пострадала, спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» дочери.

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