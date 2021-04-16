Депутат Госдумы Константин Затулин встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером

Депутат Государственной Думы от Сочинского округа Константин Затулин 15 апреля прервал свою привычную работу в Государственной Думе и Сочинском округе для поездки в Санкт-Петербург и личной встречи с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В ходе разговора, который носил заинтересованный характер с обеих сторон, Константин Затулин проинформировал руководителя «Газпрома» о результатах работы возглавляемого им Института стран СНГ в 2020–2021 гг. по договору с ООО «Газпромэкспорт».

Алексей Миллер отметил большую роль Института в обеспечении политических и экономических интересов России в ближнем зарубежье и поздравил его коллектив с 25-летием.

- Было также отмечено, что к традиционным темам сотрудничества Института и ПАО «Газпром» в ближнем зарубежье могут добавиться совместные усилия на Балканском направлении, - сообщает пресс-служба депутата Константина Затулина и Института стран СНГ. - В частности, в Сербии, где 29 апреля проведением конференции «Прошлое, настоящее и будущее российско-сербских отношений» открывается деятельность только что зарегистрированной в Сербии как некоммерческой организации «Русского Балканского Центра», учредителем которой стал Институт стран СНГ.

Особое внимание депутат от Сочинского округа уделил вопросам газификации Большого Сочи, Апшеронского и Белореченского районов. Было отмечено, что «Газпром» и его подразделения проводят большую работу по газификации регионов России. Договорились, что в ближайшее время Константин Затулин представит согласованные с властями и населением предложения по ускорению и облегчению условий газификации в Сочинском округе, особенно в сельской местности.