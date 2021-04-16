«Аэрофлот» с 24 мая запускает прямые рейсы в Краснодарский край из 12 городов страны

Нагрузка на аэропорты с началом курортного сезона возрастет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Аэрофлот» в конце мая откроет регулярные рейсы в Краснодарский край из 12 городов страны. Больше прямых рейсов организовывают в связи с курортным сезоном. Самолеты будут направляться в Анапу, Сочи и Краснодар.

- Рейсы на побережье Кубани и краевой центр будут организованы из Архангельска, Челябинска, Самары, Казани, Мурманска, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Оренбурга, Сургута, - сообщается на сайте авиакомпании.

Помимо городов Краснодарского края «Аэрофлот» запускает рейсы в Симферополь.

Кроме того, с 1 июня «Аэрофлот» начнет летать в Краснодар и Сочи из Красноярска. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

- Программа прямых перевозок делает отечественные курорты ближе. Прямые перелёты без пересадок в Москве позволят пассажирам сэкономить время и деньги, - добавили в «Аэрофлоте».

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