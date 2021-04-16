Адреса бесплатных прививок от коронавируса в Краснодаре

Чтобы найти прививочные пункты в своем городе, нужно написать в поисковую строку «вакцинация» или «где сделать прививку»
Фото: Марина ТИТОВА
В краевом центре вы можете получить бесплатную вакцинацию. Рассказываем, куда отправиться за порцией свежей прививки в Краснодаре:
- любая поликлиника города;
- в Старокорсунской участковой больнице: ст. Старокорсунская, ул. им. Ленина, 82.
Мобильные пункты вакцинации против ковида:
- Главная городская площадь (рядом с администрацией города, ул. Длинная, 122), с 9.00 до 17.00;
- площадка у ТРЦ «Красная площадь»: ул. Дзержинского, 100, с 9.00 до 17.00;
- ТРЦ «Красная площадь», 3-й этаж: ул. Дзержинского, 100, с 10.00 до 17.00;
- краевой центр медпрофилактики: ул. Трамвайная, 5, с 8.00 до 20.00;
- ТРК «СБС Мегамолл», 3-й этаж: ул. Уральская, 79/1, с 10.00 до 17.00.
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