Адреса бесплатных прививок от коронавируса в Краснодаре

Чтобы найти прививочные пункты в своем городе, нужно написать в поисковую строку «вакцинация» или «где сделать прививку» Фото: Марина ТИТОВА

В краевом центре вы можете получить бесплатную вакцинацию. Рассказываем, куда отправиться за порцией свежей прививки в Краснодаре:

- любая поликлиника города;

- в Старокорсунской участковой больнице: ст. Старокорсунская, ул. им. Ленина, 82.

Мобильные пункты вакцинации против ковида:

- Главная городская площадь (рядом с администрацией города, ул. Длинная, 122), с 9.00 до 17.00;

- площадка у ТРЦ «Красная площадь»: ул. Дзержинского, 100, с 9.00 до 17.00;

- ТРЦ «Красная площадь», 3-й этаж: ул. Дзержинского, 100, с 10.00 до 17.00;

- краевой центр медпрофилактики: ул. Трамвайная, 5, с 8.00 до 20.00;

- ТРК «СБС Мегамолл», 3-й этаж: ул. Уральская, 79/1, с 10.00 до 17.00.

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