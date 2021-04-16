Где чаще всего заражаются коронавирусом на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани прошел еженедельный брифинг по ситуации с заболеваемостью коронавирусом. На нем специалисты рассказали о том, где чаще всего заражаются COVID-19.

- Чаще всего в регионе заболевание передавалось после контакта с больными в семье - 41%. В 10% случаев коронавирус местные жители подхватывали на работе. Также заражались после похода в медицинскую организации, но здесь доля намного ниже - 5,6%, - сообщила специалист Роспотребнадзора края Татьяна Межевая.

Также стоит отметить, что заболевание чаще регистрировали у женщин – в 60% случаев. Дети до 17 лет заражались в 3,4%.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что по данным на 16 апреля за последние сутки в госпитали попали 103 человека.

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