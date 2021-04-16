На Кубани за неделю выписали 162 штрафа за нарушение масочного режима

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжает действовать масочный режим. Проверки Роспотребнадзор проводит на предприятиях, также специалисты обходят общественный транспорт и другие места массового скопления людей. За нарушение масочного режима на Кубани штрафуют.

- За соблюдением масочного режима ведется контроль специалистами регионального Управления Роспотребнадзора, администрацией края и ГУ МВД по краю. С 1 сентября составлено 9443 протокола, в том числе за последнюю неделю – 162 протокола за нарушения масочного режима, - сообщила специалист краевого Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что где чаще всего заражаются коронавирусом на Кубани. Подробности рассказали на брифинг по заболеваемости COVID-19 16 апреля.

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